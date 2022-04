PUUST JA PUNASEKS: kas Kert Kingo pääseb või ähvardab teda türm?

Üks on kindel – keeruline saab olema tõendada, et riigikogu liige Kert Kingo ei saanud kuluhüvitistest advokaadibüroole tasutud 5500 euro eest õigusnõu ja et sama rahaga maksti hoopis kinni EKRE toonaste liikmete kohtukulud kolmes protsessis. Sest oma taskust võis Kingo neid advokaadiarveid tasuda.