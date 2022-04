VIDEO | Kolonel Grosberg: loodan, et 9. maiks ei suuda Vene Föderatsiooni väed kaugemale liikuda

„Vene Föderatsiooni üksused alustasid pealetungi Ida-Ukrainas. Vene üksused alustasid Donetski ja Luganski piirkondades pealetungi, kuigi pommitati linnu kogu rinde ulatuses. Pihta sai ka Mõkolajiv, mis on venelastele pinnuks silmas, sest Odessa suunas pole õnnestunud edasi tungida. Vene Föderatsiooni üksuste ümberpaiknemine on kas lõppenud või lõppemas, Ida-Ukrainas on umbes 80 pataljoni taktikalist gruppi ehk siis 45 000 – 60 000 sõjaväelast. Ainuüksi kaksteist nendest pataljonidest ründavad Mariupolit, mida siiamaani pole õnnestunud võita ja mida ukrainlased edasi kaitsevad,“ rääkis Grosberg.