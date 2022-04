Krimi AHISTAV JÄLITAMINE: mahajäetud mees pommitas endist naist tuhandete sõnumite ja sadade telefonikõnedega Kristiina Tilk , täna 19:20 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

GALERII

HÄIRIV JA AHISTAV: Kui keegi tunneb, et teda ahistavalt jälitatakse, on õige pöörduda politseisse. Menetlust saab alustada siis, kui ahistav jälitamine on intensiivne, tahtlik ja toime pandud sooviga tekitada ohvris hirmu. Foto: Vida Press