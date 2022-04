Butšas sai surma iga viies linnas viibinu 

Tänapäeval on sõjakuritegude ja rüüstamiste toimepanemine keerulisem. Mitte ainult seetõttu, et igast mobiiltelefonist võib saada vahend nende jäädvustamiseks, vaid teinekord võib röövitud kraam ise endast märku anda. Irpinist varastatud Airpodsi kõrvaklappe sai omanik jälgida, mistõttu võis kenasti näha, kuidas varas nendega üle piiri Belgorodi oblastisse rändas.

Mariupoli kaitsjad ei alistunud Vene vägedele. Viimased lubasid neile läbipääsukoridore ning ähvardasid, et neid, kes alla ei anna, ootab „likvideerimine“. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi lubas, et likvideerimisähvarduse täideviimine tähendab Kiievi jaoks rahuläbirääkimiste lõppu. Okupandid andsid nädalavahetusel teada, et 18. märtsist ei luba nad enam kellelgi linna siseneda ega sealt lahkuda. Mariupoli kaitsjatest saab pikemalt lugeda kõrvalasuvast suurest loost.

Kiiev sattus laupäeval tule alla, hukkus vähemalt üks ja sai vigastada mitu inimest. Esmaspäevahommikustes raketirünnakutes Lvivile hukkus seitse inimest. Üks rakett tabas autoremonditöökoda. Vene väed sihtisid taas Kramatorskit, kus möödunud nädalal hukkus raudteejaama pommitamises kümneid tsiviilisikuid. President Zelenskõi sõnul korraldavad Vene sõdurid Ukraina lõunaosas piinamisi ja inimrööve. „Sinna ehitatakse piinamiskambreid. Nad röövivad kohalike omavalitsuste juhte ja kõiki neid, keda peetakse kohalike kogukondade seas silmapaistvateks kodanikeks.“ USA luureametnikud hoiatavad, et Venemaa võib pärast ebaõnnestumisi Ukrainas ja eriti pärast Moskva-nimelise sõjalaeva uppumist järjest ettearvamatumalt käituma hakata. Kreml ei tunnista küll, et Moskva uppus ukrainlaste rünnaku järel, ent häbistavaks vahejuhtumiks oli see siiski.

Butša linnapea Anatoli Fedoruk ütles, et esialgsetel hinnangutel tapeti iga viies okupantide ajal linna jäänud inimene, vahendab Nexta.

Vene väed määrasid Hersoni ajutiseks linnapeaks Igor Kastiukevitši, eemaldades ametist demokraatlikult valitud linnapea. Alates 2021. aastast on Kastiukevitš Venemaa duumasaadik. Ukrainaga pole sel mehel mingeid sidemeid. Riigi meedia viitab talle kui meerile jutumärkides. Kastiukevitšist esimesena kirjutanud väljaanne Most kutsub teda ka Gauleiter'iks – Natsi-Saksamaa aegseks vallutatud ala piirkondlikuks juhiks. Most pilkab seda, et Hersoni uuest juhist teada andnud Instagrami postitus kirjutas koguni tema nime valesti.