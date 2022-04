Vambola Paavo | Miks Eestis ei saa kütuseaktsiisi langetada? 

Keskerakonna ettepanekule viia aktsiisid Euroopa Liidu madalaimale tasemele pole Reformierakonnalt siiani vastust. Õigemini on see põrkunud vastuseisule. Rahandusminister Rosimannuse suust kuuleme ekraanil, et aktsiisi langetamine polevat vajalik ja erilist kokkuhoidu tarbijale ei annagi. Huvitav millisel planeedil elab see minister? Isamaagi on esitanud mitmeid arukaid ja tõsiselt võetavaid ettepanekuid, ent needki on kalevi alla pandud. Meil on riigis üks õige arvamus ja see on Reformierakonnal, ülejäänute arvamus on vale.