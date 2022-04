Korruptsioonivastane erikomisjon otsustas Kert Kingo kuluhüvitiste kasutamise asjus politseisse pöörduda 

„Komisjon sai kaebuse, mille järgi on riigikogu liige Kert Kingo kasutanud kuluhüvitist kolmandate isikute õigusabikulude katteks. Komisjon vaatas dokumendid üle ja jõudis järeldusele, et tegu võib olla seaduse rikkumisega ning otsustas materjalid üle anda uurimisasutusele neis süüteotunnuseid põhistavate väidete kontrollimiseks,“ selgitas Sikkut. Materjalid on Sikkuti sõnul plaanis uurimisasutustele edastada homme.