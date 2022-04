MARIUPOLI VIIMANE KANTS: Azovstali tööstuskompleksi kogunenud ukrainlasi aitab suur maa-alune tunnelivõrgustik 

Hiiglaslik kompleks laiub 11 ruutkilomeetrisel alal – metallurgiatehas on otsekui „linn linnas“, kus 13 suure tootmistsehhi kõrval asub ohtralt abihooneid ja teid. Azovstal on linna kaitsvate ukrainlaste viimaseks kantsiks. Ent ka see on saanud Vene vägede rünnakute käigus (sarnaselt ülejäänud Mariupolile) tugevalt kahjustada ning muutunud oma algset eesmärki [metallurgiatööstust] arvestades kasutuskõlbmatuks. Sellele vaatamata on tegemist praeguseid olusid arvestades hea vastupanupunktiga.

Ukraina sõdurid oskavad sellist lahinguvälja ilmselt hästi oma huvides ära kasutada.