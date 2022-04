Kliendilehed.ee – hiljuti avatud portaal koondab enda alla suuremate toidupoodide sooduspakkumised! 

Kuna hinnad poodides kasvavad kiires tempos, on mõistlik langetada oma ostuotsused selle järgi, kust sama kauba soodsamalt saab. Portaalis Kliendilehed.ee on võimalik sooduspakkumisi vaadata poodide kaupa, tootekategooriate kaupa või kasutada meelepäraste toodete sooduspakkumiste leidmiseks otsingut. Viimase pooleteise kuu jooksul on lisandunud ka toodete sorteerimise funktsioon (soodushinna ja kampaania järgi), võimalik on otsida tootja järgi (näiteks Lavazza, Tallegg, Huggies) ning toote kaal ja kogus on paremini nimest eraldatud. Avalehel poodide juures on kliendilehtede pakkumiste kuupäevad, et kasutajaks teaksid, millal uut kliendilehte oodata.

Tänu Kliendilehed.ee portaalile on võimalik vältida meeletus koguses sooduspakkumisi tutvustavaid paberlehti, niisiis on see oluline samm ka keskkonna hoidmisel. „Toimuva rohepöörde foonil tundub narr, et trükitakse sadades tuhandetes eksemplarides kliendilehti, mis veetakse postkastidesse üle Eesti ja millest vaid osa jõuab reaalselt inimese silme ette. See on meeletu ressursikulu olukorras, kus kogu asja on võimalik digitaliseerida. Mõistan hästi, miks seni pole poed kliendilehtede tootmist lõpetanud: klientidel on ootus seda infot saada ning hea alternatiiv paberkujul kliendilehtedele on ju puudunud. Õnneks nüüd on see alternatiiv olemas,“ kõneleb Heinsaar.