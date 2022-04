Põgenevale noormehele autoga otsa sõitnud Pärnu patrullpolitseinikku kahtlustatakse võimuliialduses 

Praeguseks on välja selgitatud, et selline sündmus leidis aset 2. aprilli öösel kella 4 ajal. Samuti on teada, et pärast otsasõitu ei andnud patrull noormehele abi ega kutsunud talle ka kiirabi, et kontrollida tema tervislikku seisundit. Noormees toimetati politseijaoskonda kainenema ning hilisema läbivaatuse käigus tuvastati kannatanul kergemaid kehavigastusi.