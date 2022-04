Kuidas valida noorele inimesele nutitelefoni?

Uute nutiseadmete tehnilisi võtmeomadusi hinnates ja võrreldes eristub hiljuti turule tulnud Huawei nutitelefon nova 9 SE teistest selgelt seepoolest, et täidab kõige olulisemaid funktsioone just noorte jaoks. Vaata lähemalt, mida noored täna telefonide puhul hindavad ja kuidas on need funktsioonid uues mudelis kasutusele võetud.

Stiilne välimus

Lisaks telefonis olevale tehnilisele sisule on noortele oluline ka telefoni välimus, et sellega nii endale rõõmu valmistada kui ka eakaaslaste ees uhkust tunda. Uue nova 9 SE arendajad on sellega arvestanud ning pakkunud telefoni kasutajale pilkupüüdvat disaini ja erksaid värve. Huawei nova 9 SE telefon on Eestis saadaval kolmes värvitoonis: kristallsinine, pärlvalge ja kesköömust. Seadme muudab eriti kaasaegseks selle tagakaamera eksklusiivne tähtede orbiiti meenutav kuju.

Et nova 9 SE telefon on loodud just nooremaid kasutajaid silmas pidades, sobib see hästi kiire elustiiliga kasutajale. Telefon on üliõhuke ehk vaid 7,94 mm ning seda katab suur 6,78-tolline ekraan. Samuti on seade ülikerge, kaaludes vaid 191 grammi. Tänu nendele näitajatele saab nova 9 SE mudeli pista mugavalt nii taskusse kui ka kotti, ilma et see liiga palju ruumi võtaks.

Võimsad kaamerad meeldejäävate piltide ja videote tegemiseks

Tänapäeva elustiil ei võimalda nutitelefoni koju jätta. Iga hetk toast väljas pakub võimalusi jäädvustada suurepäraseid fotosid ja videoid, mida hiljem ise meenutada ning ka sõpradega näiteks sotsiaalmeedias jagada.