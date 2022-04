Keeleamet on aastaid trahvinud puuduliku riigikeele oskusega koolijuhti  

Sergei Garanžale on tehtud ettekirjutus alates 2015. aastast igal aastal, teatas keeleamet Õhtulehele. Seni on ettekirjutus täitmata, järgmine kontroll toimub maikuus. Garanža ei ole tänase seisuga tõendanud oma keeleoskust nõutaval tasemel.

Näiteks kontrollisid keeleametnikud tema eesti keele oskust 30. septembril 2019 ning rakendasid sunniraha 640 eurot. Inspektsioon on rakendanud tema suhtes seadusest tulenevaid mõjutusvahendeid ka varem: 2004. aastal määrati talle rahatrahv 6000 krooni, 2015. aastal sunniraha 600 eurot, 2017. aastal sunniraha 640 eurot, 2018. aastal sunniraha 640 eurot.