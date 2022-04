Elulooraamat: Kelly Sildaru loobus kohtuvaidlusest  

Kelly Sildaru advokaat Helen Hääl selgitas, et hagi eesmärk oli peatada Kelly Sildaru kooskõlastuseta trükitud elulooraamatu avaldamine ja müük. „Kuivõrd kohus hagi ei taganud ega ole ka oodata, et antud kohtukoosseis seda lähiajal teeb, siis paraku jätkuks Kelly kooskõlastuseta trükitud raamatute müük ka kohtumenetluse ajal, mis võib kesta aastaid. See muudaks kogu kohtumenetluse Kelly jaoks mõttetuks, mistõttu otsustasime kohtumenetlusega mitte jätkata,” selgitas ta Õhtulehele.

Raamat „Imelaps. Kelly Sildaru lugu“, mis Kalle Muuli kirjutatud, aga kus räägib mina-vormis just meie suusasangar. Ja Sildaru tegelik hinnang olümpiale on sootuks teistsugune. „Täitsin Pekingis ühe oma suure unistuse – võitsin olümpiamedali. Paraku juhtus aga nii, et minust rääkivasse raamatusse jõudsid mu karjääri suurimast hetkest üksnes kiretud sündmuste kirjeldused ja ajakirjanduses juba varem ilmunud mõtted,“ ütles Sildaru pressiteate vahendusel. „Mul olnuks väga palju lisada, samuti soovisin tehtut laiemalt lahti mõtestada. Paraku ei antud mulle selleks võimalust. Ma isegi ei näinud seda osa. Suur oli mu hämmeldus, kui sain teada, et raamat on saadetud trükki ja nüüdseks jõudnud juba ka poelettidele minu teadmata ja nõusolekuta.“