Tallinna lennujaama võib tulla kinnipeetutele uus ruum  

Politsei- ja piirivalveameti ametnike, Tallinna lennujaama esindajate ning õiguskantsleri nõunike kohtumisel mullu oktoobris tõusis üles küsimus, milline on lennujaama transiiditsoonis viibivate välismaalaste, kellele Eesti riik pole andnud luba riiki siseneda ehk neile on väljastatud sisenemiskeeld, õiguslik staatus. Samuti tekkis küsimus, kuidas peaks olema korraldatud nende inimeste kinnipidamine ehk kus peaksid inimesed kinnipidamise ajal viibima ning millisel juhul on vaja nad viia kinnipidamiskeskusesse. Kõne all on Tallinna lennujaamas viibivad kolmandate riikide kodanikud, kellele ei ole antud luba riiki siseneda ja kellele on väljastatud Schengeni piirieeskirjade artiklis sätestatud sisenemiskeeld. Kui inimest arestimajja või kinnipidamiskeskusesse ei toimetata, tuleb teda kinni pidada politsei ametiruumis ja üheks selliseks ajutiseks kinnipidamiskohaks on lennujaama politsei ametiruumis olevad kambrid, mille piiratud tingimused ei võimalda isikuid nõuetekohaselt kinni pidada üle kuue tunni, teatas PPA peadirektori asetäitja Krista Aas õiguskantslerile. Veebruari lõpus kohtusid PPA ja Tallinna lennujaama juhtkond. Ühe võimalusena kaaluti, kas ja kuidas oleks võimalik luua Tallinna lennujaama transiiditsoonis politsei ametiruumi, mis võimaldaks kinnipidamist kuni 24 tundi, märkis Aas. „Pikemas perspektiivis alustatakse 2024. aastal Tallinna lennujaama laiendustöid, mille käigus on võimalik projekteerida ning luua transiiditsooni vastav spetsiaalne ala, kus on tagatud kõik tingimused sisenemiskeelu saanud välismaalaste kinnipidamiseks,” sõnas ta.