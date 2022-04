Juhtkiri | Elementaarne valmisolek 

Lisaks väiksematele kriisikestele tasub läbi mõelda tõelised katastroofistsenaariumid. Mõni plaan ei ole avalikkusega jagamiseks, aga hea on teada, et see plaan on olemas. Heaks näiteks on Eesti kunstimuuseum ja rahvusarhiiv, kus eksperdid on läbi mõeldud, mida, kuidas ja kes kriisiolukorras säilitab. Nii on lootus, et Eesti rahva aarded on hoitud. Riigivapi teenetemärgi kett viidi omal ajal Eestist ja on siiani segastel asjaoludel Moskvas ‒ president kannab koopiat, sest originaali tagasi saamise katsed on luhtunud.