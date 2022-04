101 AASTANE MAGDA ROSALIE: üks täiesti võõras noor mees tõi mulle 101 roosi! 

Tartumaal Välgi külas 1921. aastal sündinud Magda puhul tundub, et kell on seisma jäänud. Aastad mööduvad, kuid jäävad hea kuulmine ja nägemine, käbe liikumine ja mis peamine: hea huumorisoon. Nagu oma juubelilgi, pakub Magda külalistele alkoholivaba šampust. „Eesti rekord on vist 108, mine sa tea, järsku panen välja, aga elan üks päev korraga. Naudin elu ja oma perega koos olemist,” ütleb ta.