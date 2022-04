Reliikviaid rašistidele ei jäeta! Eesti kultuurile olulised esemed viiakse halvima eest peitu 

RÄNDAB PEIDUKOHTA: Eesti Rahva Muuseumis hoitav kõige-kõige esimene Eesti lipp on üks esimesi asju, mis suure kriisi korral ohutusse kohta viiakse. Foto: Aldo Luud

„Me oleme siin omavahel naljatanud, et kas Vene sõjaväel on ikka kaardid uuendatud, võib-olla nad peavad Raadit endiselt sõjalennuväljaks ja meie oleme esimesed, kes pihta saame. Tegelikult on kõik läbi mõeldud ja olulised asjad viiakse suure jama juhtudes turvalisematesse kohtadesse,“ ütleb endise sõjalennuvälja territooriumile ehitatud Eesti Rahva Muuseumi arendusdirektor Viljar Pohhomov.