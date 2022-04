APPI, NEED TÜÜTUD LINNUD! Tiivulisi majanaabreid peletades ära riku seadust 

Õige aeg olnuks lindude majas pesitsemise tõkestamisega algust teha juba märtsis. Üks asi on see, kui inimestele lihtsalt ei meeldi, et linnud maja igasse võimalikku õõnsusse pesa teevad, teine asi aga see, kui suveks on kavandatud põhjalikud renoveerimistööd ja siis avastatakse linnupesad, kus on usin haudumistöö juba käsil – see võib tähendada tööde alustamise edasilükkamist pesitsusaja lõpuni.