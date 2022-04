LÕPUKS OMETI! Järgmisel nädalal saab juba kaunist kevadilma nautida, termomeetrinäit küündib 15 soojakraadini 

Skandinaavias on juba võimust võtmas kõrgrõhkkond, mis laieneb nädalavahetusel servaga Eesti kohale, hajutab pilvi ja hoiab ilma olulise sajuta – õhurõhk tõuseb järk-järgult. Samas kõrgustes on õhk veel üsna külm. Päevased termomeetrinäidud tõusevad päikese kaasabil 5-11 kraadi ümbrusse, meretuulega rannikul on jahedam. Öösiti esineb ka miinuskraade.

Järgmisel nädalal jääb võimas kõrgrõhkkond Põhja-Euroopas ilma kujundama ja laieneb ka Venemaa põhjaalade kohale. Ilm on olulise sajuta, tuul alguses nõrk ja muutliku suunaga, seejärel pöördub aegamööda idakaarde. Udu on ka oodata, eriti merel ja rannikualadel, millel on jahutav mõju. „Üldiselt hakkab ilm päev-päevalt soojemaks muutuma. Päikesel on juba palju võimu,“ kirjutab Kiitsak.

Kuigi prognoosid muutuvad ööpäeva jooksul palju, toob uus nädal viimaste prognooside kohaselt vähemalt 9-15 kraadi sooja. „Rannikualadel on mõistagi mere mõju tõttu jahedam. Kas talverehve peaks veel all hoidma? Arvan, et uuest nädalast võib küll hakata suverehve alla panema, kes on talverehve veel all hoidnud,“ sõnab sünoptik.

Suuri lume- ning lörtsisadusid lähiajal silmapiiril ei paista, aga öösiti on esialgu veel miinuskraade, hoiatab ta.