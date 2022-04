Juhtkiri | Hinnaline pajuvõsa kraaviperves 

Foto: Andres Varustin

Kevadpühadel on usuleigele rahvale Jeesus Kristuse surnuist ülestõusmisest olulisem värvilised munad, pehmed pajutibud ja looduse tärkamine. Mis on aga kõige tähtsam: talv on läbi ja taas paistab rohkem päikest. Uus tärkamine. Sel aastal ei paista aga kuskilt mingit helgust. Talvised kriisid vaid süvenevad. Sõda Ukrainas näitab, kui ohtlik on energiakandjate sõltuvus agressiivsest riigist ja kui oluline on pikalt ette mõelda. Tuli ju talvine elektri- ja küttehinna tõus kõigile ootamatult. Mitte ükski märk ei näita aga paraku, et hinnad tuleval talvel langeksid. Pigem ikka kasvavad, küsimus on vaid selles, kui palju.