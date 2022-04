FOTOD | Jeesus Kristuse jälgedes: Ristirahvas võttis jalge alla jumalapoja kannatustee 

„Ristikäik ühendab väga paljusid inimesi ja erinevaid konfessioone ning see on inimeste poolt väga soojalt vastu võetud. See viib kõikidesse kirikutesse, mis sel päeval on rahvale avatud ja nii on see viimased aastad toiminud. Ühe korra, koroona-aastal, jäi vahele,“ selgitab Tartu Peetri koguduse õpetaja ja Tartumaa praost Ants Tooming, miks algselt katoliku kirikust alguse saanud suure reede ristikäik on nüüd jõudnud valdavalt luterliku Eesti kirikukommetesse.