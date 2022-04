Seisukoht | Suurvene šovinism mine na  

Russifitseerimine ja genotsiid on ukrainlastele väga valus teema. Kolmkümmend aastat tagasi sai suurvene mentaliteedist läbi imbunud kaasmaalastele ja moskoviitidele hakata selgitama ka seda, miks viisakas inimene peaks ütlema v Ukrainu (Ukrainasse), mitte na Ukrainu. Kahjuks kostub na Ukrainu mitte ainult vene propagandakanalitest, vaid ka Eesti rahvusringhäälingust. Kui inimene ei valda Suure Karu keele nüansse, siis on see kuidagi mõistetav. Vastasel juhul mitte.

Ukraina poeet, tõlkija ja esseist Juri Andruhovitš on öelnud, et suveräänsel riigil on endal õigus otsustada, millise eessõnaga oma maa nime kasutada. Ta tõdeb, et ukrainlased on eessõnale na ärritunult reageerinud just seetõttu, et Venemaal tahetakse sellega näidata impeeriumi suhtumist kolooniasse.