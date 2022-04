KARM SÜGIS TULEKUL! Hakkepuidu puudus kruvib küttehinnad uutesse kõrgustesse 

Tallinnas elab ligemale 450 000 inimest. Kogu linnast varustab AS Utilitas soojaga kahte kolmandikku. See on suur vastutus. Selle vastutuskoorma kandmisel on märkimisväärne roll hakkepuidul, mis on keskkonnasõbralik, odav ning pealinnas kasutusel rohkem kui 50% ulatuses. Nüüd aga napib turul hakkepuitu.