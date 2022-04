LÄKSKI SINNA, KUHU SAADETI! Kurikuulus Vene sõjalaev vajus põhja 

Ka Moskva pidi oma veealuse nimekaimu kaotust tunnistama, ehkki nende versiooni põhjal puhkes selle pardal kõigest tulekahju. Seda, et see sai alguse pärast ukrainlaste pommitamist Neptuni rakettidega, nagu raporteerib Kiiev, ei öeldud. Esialgu olevat üritatud laeva kaldale pukseerida, ent seda olevat takistanud tormine ilm ja seega vajuski Moskva põhja. Ja seda kuuldavasti koos kapteniga – tollesamaga, kes andis meeskonnale sõja algul korralduse Ussisaart pommitada. Vene allikate sõnul õnnestus meeskond päästa. Kui leiab kinnitust, et aluse lasid põhja Ukraina poolt saadetud raketid, oleks 12 490 tonni raskune Moskva suurim Vene sõjalaev, mis on pärast II maailmasõda vaenlase tegevuse tõttu põhja uputatud. 510 meeskonnaliikmega raketiristleja oli Venemaa sõjalise jõu sümbol, mis juhtis mereväe rünnakut Ukrainale, kirjutab BBC. Tegu oli venelaste mereväe jaoks sõja käigus juba teise suurema kaotusega – esimeseks oli 24. märtsil Berdjanski sadamas hävitatud dessantlaev Saratov. „Laev Moskva läks nüüd sinna, kuhu meie piirivalve nad Maosaarel saatis!“ teatas Odessa piirkondliku sõjaväevalitsuse juht Maksim Matšenko. Ukraina postiteenistus avaldas uue ümbriku ja postmargi kujunduse (pildil), mis kujutab Ussisaare kaitsjat Moskvale keskmist sõrme näitamas.