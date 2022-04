Auf Deutsch vabalt kõnelev Putin lasi Austria kantsleri jutu vene keelde tõlkida 

Kohtumisest endast Nehammeri soovil pilte ei ole. Foto: AFP/Scanpix

Mitte et Lääne suhted Moskva bossiga ka enne 24. veebruari kuigi soojad oleksid, ent nüüd on Venemaa diktaatorist saanud persona non grata. Olenevalt sellest, kellelt küsida, kas hullumeelne sõjard või lausa genotsiidi toimepanija. Üks Lääne liider otsustas siiski Kremlis õnne proovida. Austria liidukantsler Karl Nehammer põhjendas oma otsust Moskvasse sõita lihtsalt: keegi peab ju Putinile tõe näkku ütlema.