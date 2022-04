TERVETULOA, VÄLKOMMEN? NATO-Venemaa piir võib peagi vaat et kahekordistuda

SKANDINAAVIA ÕED: Soome ja Rootsi peaministrid Sanna Marin (vasakul) ja Magdalena Andersson räägivad nüüd võimalusest, et nende riigid liituvad NATO-ga. Alles hiljuti polnud see kummaski riigis teemaks. Foto: AFP/Scanpix

„On ilmselge, et kui Soome ja Rootsi liituvad NATOga – mis on alati olnud sõjaline organisatsioon – saavad sel olema tõsised sõjalised ja poliitilised tagajärjed.” Venemaa välisministeeriumi Euroopa osakonna juhi Sergei Beljajevi sõnad kandsid ähvardavat alatooni. „See nõuaks muutusi terves suhete paletis, mis meil nende riikidega on – ning nõuaks ka meetmeid vastulöögiks,” jätkas Beljajev intervjuus agentuurile Interfax.