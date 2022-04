SEITSMEKORDNE ŠOVINIST! Mart Helme nägemus naistest: teda himustavad pruunide silmadega emotsionaalselt üles köetud seksikas jakis kommunistlikud prostituudid 

Mart Helme on jälle skandaali keskel. Oh seda üllatust.

Mart Helme ütles midagi šokeerivat ja ebainimlikku? Milline üllatus! Ja ta ründas oma sõnavalinguga jälle naisi? No kes oleks seda küll osanud ette näha… Ainult igaüks, kes on vähegi tema varasemate arvamusavaldustega kursis! Toome välja kõigest seitse juhtumit, kus naised on Helme arvates parimal juhul ihaldusobjektid, halvimal aga emotsionaalsed ja ebaratsionaalsed kommunistid.