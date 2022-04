MIS MAKSAB LEIVAPÄTS? Toidupuudust karta pole, aga hinnad tõusevad 

TERAVILJA NAPIB: Lettidele pole järsk hinnatõus veel jõudnud, ent võib aimata, et sügisest lähevad jahutooted märksa kallimaks Foto: Aldo Luud

Vene-Ukraina sõda mõjutab oluliselt mitmete toidukaupade hinda ja sortimenti. Ehkki suurem osa märtsi alguses lettidelt kadunud Vene, Valgevene ja ka Ukraina toodetest on nüüdseks asenduse leidnud, on uute tarnijate toodang endisest märksa kallim. Eriti murelikud on aga leivatootjad – sügisel võib ees oodata leivahinna järsk tõus.