Lai taimetoiduvalik Prismas kogub suveks veel täiendust

Pidevalt täienev on ka Prisma omamärgitoodete Kotimaista ja Rainbow poolt pakutav taimsete toodete valik. Kui tihtipeale on vegan-tooted oma lihasisaldusega kaaslastest hinna poolest oluliselt üle, siis omamärgitooted on siin meeldivaks erandiks. Soodsama hinna annab omamärgitoodete tellimise ja tootmise eripära – neid tehakse eritellimusel ja ilma turunduskulusid sisse arvestamata. Kvaliteet seejuures on sama kõrge kui laialt tuntud kaubamärkide puhul, tihti on need isegi samast toorainest ja samas tehases valmistatud.