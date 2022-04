VIDEO | President Alar Karis Ukraina sõjast: küsimus pole, kuidas seda õudust nimetada, vaid kuidas see õudus lõpetada

„Genotsiid on juriidiline termin. Kui seal käia, siis näeb, et püütakse üht rahvast hävitada. Kohal olles tekib jube tunne küll,“ tõdes president Karis ja lisasi, et „küsimus pole, kuidas seda õudust nimetada, vaid kuidas see õudus lõpetada.“

Karis lisas, et Zelenskõi on täis otsustavust, et sõda ära lõpetada. „Küsimus on selles, mida edasi teha. Ta rääkis, mis relvastust ta vajab, et Vene vägedele vastu panna, ka mereväele. Mure on ka viljavarudega. Üks mõte on viia toitu ja toorainet läbi Baltimaade ja Poola sadamate.“