OTSE | President Alar Karis annab ülevaate Kiievis-käigust 

„Ainult Venemaa kaotus sõjas toob Euroopasse tagasi rahu. Sest Euroopa julgeolek on lahutamatult seotud Ukrainaga. Lääneriikidel on vaja teha rohkem, et aidata Venemaa agressiooni ohvriks langenud Ukrainat. Seda peab tegema kiiresti. Vene väed peab kõikjal tagasi tõrjuma, nagu seda on tehtud juba Kiievi ümbruses. Ukraina vajab raskerelvastust nii maal, õhul kui merel võitlusvõime tõstmiseks,“ sõnas president Karis.