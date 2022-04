VIDEO | Kallas: Ukrainas toimuv on genotsiid

Kaja Kallas tõdes pressionverentsil, et Ukrainas toimuval on selged genotsiidi tundemärgid. „Sõjakuriteod ei aegu ja nende kordasaatjaid saab võtta vastutusele.“

Delfi rküsis peaminister Kaja Kallaselt, kas Ukrainas toimuv on genotsiid või mitte? „Minu hinnagul on genotsiid. Seda menetleb rahvusvaheline kriminaalkohus. Me tegin endale materjalide järgi selgeks ja ütlen, et see genotsiid, siin ei ole küsimust. On väljendatud selge tahe, soovitakse üks osa rahvast hävbitada ja seda tehakse süstemaatiliselt.“