Deluxewine tähistab sünnipäeva! Grillipidude veinivaliku leiad siit – koos soovitustega, mis millega sobib! 

Et oskaksid saabuvatel grillipidudel valida, missuguse grillitoidu juurde milline vein sobib, annab Deluxewine’i asutaja ja pikaaegne sommeljee Veronika Malõškina selles osas nõu.

Nagu mainitud, siis kõige klassikalisem on liha grillimine – olgu see siis veise- või sealiha. Kuna loomalihast valmivad üsna tummised ja pigem raskemad toidud, siis passivad nende juurde punased veinid. Saabki öelda, et mida toekama konsistentsiga on liha, seda rammusama ja täidlasema iseloomuga võiks olla vein. Üheks sobivaks variandiks liha kõrvale juua on Itaalia kuiv punane vein Vigneti del Salento I Muri Primitivo Puglia, mis on maitselt täidlane ja meeldiva pika järelmaitsega. Klaasike punast veini teeb ka tervisele head, kahandades veres kahjuliku kolesterooli taset ja aitab vältida veresoonte lupjumist.

Kes tahavad suvisel ajal saledat joont hoida, eelistavad kindlasti veidi kergemat grillimist. Selleks on ideaalne kanaliha. Kui ühelt poolt valmib see grillil veiselihast tunduvalt lühema ajaga, siis teisalt on see ka kiiremini seeditav. Kuigi linnuliha kõrvale veini valimisel võib mängida rolli, kui rammusas marinaadis on liha hoitud, siis pigem passib just valge vein. Proovida võib näiteks Itaalia valget veini Piccini Pinot Grigio Delle Venezie, mis on meeldivalt pehme mekiga.

Kes armastab grillida kala, võiks eelistada toidu kõrvale mõnda valget puuviljast veini. Kala kõrvale sobib ideaalselt eelpool mainitud Pinot Grigio, kuid proovida võib ka hoopis roosat veini – näiteks Alie Frescobadi, mis on pehme ja puhta maitsega ning puuviljaste-mineraalsete aktsentidega pikas järelmaitses. Selle lõhnas on aga tunda virsikut, õuna ja melonit.