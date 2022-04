Kohtuvaidlus: Katrin Lust peab välja mõistetud hüvitist liiga suureks  

Katrin Lust esindajad vandeadvokaadid Karmen Turk ja Maarja Pild advokaadibüroost TRINITI taotlevad maakohtu otsuse terves tühistamist seetõttu, et hagi on esitatud selliste väljendute osas, mis saates „Kuuuurija„ ei ole kunagi kõlanud. „Enamgi veel, küsimus on ka selles, et Katrin Lust füüsilise isikuna ei ole igal juhul neid avaldusi teinud. Esmalt, need on kirjutanud täies ulatuse U. E. Liiv nagu ta ka kohtus tunnistas. Katrin Lust oli kõige esimeses saates vaid saatejuhiks,„ selgitasid Turk ja Pild Õhtulehele. Konkreetsed vaidlusalused väited kõlavad vaid pealelugeja diktoritekstina, millel ei ole mistahes puudet ajakirjaniku, Katrin Lustiga. „Kes on siis ikkagi üldsusele avaldaja – selleks on televisiooniorganisatsioon, kuid kohtus on vaid saatejuht.“