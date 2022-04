Karis külastas Ukrainat, Saksa presidenti ei tahetud Kiievis aga nähagi 

President Alar Karis külastas kolmapäeval koos Läti, Leedu ja Poola ametivennaga Kiievit, kus kohtuti Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõiga (pildil). „Ainult Venemaa kaotus sõjas toob Euroopasse tagasi rahu. /…/ Vene väed peab kõikjal tagasi tõrjuma, nagu seda on tehtud juba Kiievi ümbruses. Ukraina vajab raskerelvastust nii maal, õhul kui ka merel võitlusvõime tõstmiseks,“ rääkis Karis. President Zelenskõi pidas meie riigikogule videosilla teel sütitava kõne. Ka Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier plaanis koos teistega külla minna, ent Kiiev teatas, et Steinmeieriga kohtuda ei soovita. Esimesena kirjutas sellest Saksa tabloid Bild, tsiteerides üht Ukraina diplomaati, kes sõnas: „Me kõik siin teame Steinmeieri lähedastest sidemetest Venemaaga.“ Diplomaat lisas, et hetkel pole Saksamaa president Kiievis teretulnud isik. Eelmisel nädalal möönis Steinmeier esimest korda avalikult, et tema leebe suhtumine Vladimir Putinisse oli viga.

Ukraina presidendi nõunik ja rahuläbirääkimiste delegatsiooni liige Mõhhailo Podoljak kommenteeris, et läbirääkimised venelastega olid väga rasked, kuid need jätkuvad. USA president Joe Biden ütles esmakordselt otse välja, et Vladimir Putin korraldab Ukrainas genotsiidi. Prantsusmaa president Emmanuel Macron aga astus paljude silmis ämbrisse, kui ta Bidenit selle eest manitses ning toimuvat genotsiidiks nimetamast keeldus. Samuti ärritas Macron ukrainlasi sellega, et nimetas neid ja venelasi vennasrahvaks.

Luhanski kuberner Serhi Gaidai palus rahval võimalikult kiiresti humanitaarkoridoride kaudu evakueeruda. See aga osutus kolmapäeval võimatuks, sest Ukraina asepeaministri Irõna Vereštšuki teatel polnud võimalik avada ühtegi humanitaarkoridori. Ta süüdistas okupante relvarahu rikkumises ning evakuatsioonibusside liikumise takistamises.

Ukraina politsei teatel leiti Butša linnast ühest massihauast 55 surnukeha. Väidetavalt oli enamik neist hukatud pähelasuga. Ukraina peaprokuratuuri andmeil on neil kindlaid andmeid sõja jooksul tapetud 191 lapsest. Harkivi kuberner Oleh Sõnehubov teatas kolmapäeval, et viimase ööpäeva jooksul suri oblastis toimunud suurtükirünnakutes seitse ja sai viga 22 inimest. Teadaolevalt oli hukkunute seas ka üks kaheaastane poiss.