VIDEO | Volodõmõr Zelenskõi riigikogule: Venemaa ei usu, et Euroopa suudaks nad vastutusele võtta

VIDEOPÖÖRDUMINE: Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi esines riigikogu ees videopöördumisega. Foto: Tiina Kõrtsini

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles eile Eesti parlamendile peetud videopöördumises, et Venemaa tegevuse tagajärjel on globaalsest julgeolekust järel vaid varemed – samasugused, nagu on alles jäänud Ukraina linnadest, mida Venemaa aktiivselt pommitab.