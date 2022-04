Juhtkiri | Konkreetne Zelenskõi  

Sõnumit võimendasid just Eesti oludesse kohandatud võrdlused. „Praegu on üle 500 000 ukrainlase sunniviisil ümber asustatud. Kujutage endale ette, kui okupandid haaraksid näiteks, vabandage, võtaksid eesmärgi viia välja terve Tallinna, terve linna – linn oli ja teda enam ei ole,“ rääkis Zelenskõi riigikogule. Mõelge – terve Tallinna. Ukraina presidendi sõna ja soov olid hoolega läbi mõeldud, sõjas lihtsalt pole pikaks jutuks aega. Iga jokutatud minut tähendab kaotatud elusid ja hävingut.

Loomulikult me aitame uurida Vene vägede Ukrainas toime pandud sõjakuritegusid, et töö oleks võimalikult kiire ja põhjalik. Võigaste tegude toimepanijad peavad karistuse saama ja seda mitte aastakümnete pärast, kui nad on raugaeas. Toetame Ukrainat Euroopasse integreerumisel ja digiühiskonna ehitamisel. Meie kogemus ja teadmised on väärt jagamist.