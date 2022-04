RIIK PEREÄRINA: Terminaator tüürib paradiisisaart läbikukkumisele 

Paradiisisaart ähvardab majanduslik loojang. Foto: PantherMedia/Scanpix

Putini fašistliku sõja varjus jäävad paljud sündmused maailmas vajaliku tähelepanuta. See on üsna loomulik. Ööpäevas leidub ju vaid 24 tundi ja sõda kurnab meid kõiki. Neil päevil jäi silma kiretu uudis: „Uus rahandusminister Ali Sabry oli ametis ühe päeva, sest palus presidenti ta viivitamatult ministriametist vabastada. See järgnes kõnelustele Rahvusvahelise Valuutafondiga.“ Meenus, et eks seda ole ennegi juhtunud, nii kaugel kui ka lähedal, kus minister on kiiruga ametist lahkunud. Juhtum hakkas huvitama. Ja mis selgus? Alustagem kaugemalt.