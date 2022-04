Vene Föderatsiooni kodanikud taotlevad aktiivselt Eesti kodakondsust 

Alates 24. veebruarist on avaldanud soovi saada Eesti kodakondsust 113 praegust Vene Föderatsiooni kodanikku. Seda on üle kolme korra rohkem, kui 2021. aasta samal perioodil. Kokku on PPA välismaalastelt sel aastal saanud 285 taotlust Eesti Vabariigi kodakondsuse saamiseks. Neist üle poolte ehk 151 taotlust on esitanud Vene Föderatsiooni kodanikud.