40 MILJONIT MAKSAB VAID ESIMENE ETAPP! Veeldatud maagaasi terminal peaks valmima rekordkiirusega 

PEAGI TULEKUL: Fotol on näha LNG-terminal Hispaanias, peagi on seda oodata ka Eestisse.

Tallinki suuromanik AS Infortar ja kodumaine kütusefirma Alexela teatasid kolmapäeval, et nad hakkavad Paldiskisse rajama veeldatud maagaasi ehk LNG terminali, mille esimese etapi maksumus on ca 40 miljonit eurot. Valmima peaks terminal rekordiliselt ruttu: 6-7 kuu jooksul. Millist rolli selle kõige juures mängib riik, on seniajani ebaselge.