1. maist jääb tasuta PCR-testimine kättesaadavaks vaid riskirühmadele ja terviseamet teeb ülevaate koroonaviiruse levikust kord nädalas 

„Viiruse leviku osas hinnangu saamiseks on võimalik rakendada sentinel-seiret ehk valimipõhist testimist, mida varasemalt on kasutatud gripi leviku jälgimiseks. Samamoodi viiakse riigis läbi reoveeseiret ja toimub Tartu Ülikooli seireuuring, mis annavad kokkuvõttes ülevaatliku pildi Covid-19 olukorrast riigis,“ rääkis Härma. Tema sõnul on oluline jätkuvalt testida vanemaealisi ja riskirühma inimesi, et prognoosida tervishoiusüsteemi koormust ja vajadusel luua täiendavaid Covid-19 voodikohti, jälgida viiruse epidemioloogilisi muudatusi vanemaealiste seas ning sekveneerida uusi muret tekitavaid tüvesid.

Kuivõrd PCR-testimise osatähtsus on aja jooksul vähenenud, suletakse maikuust ka HOIA mobiilirakendus, mis teavitas kasutajaid lähikontaktidest viirusekandjaga. HOIA rakendus kutsuti ellu pandeemia alguses, kui puudusid vaktsiinid ja eksisteeris n-ö esimese hoiatuse vajadus. Tänaseks on rakendus oma ülesande täitnud ning inimesed oskavad paremini oma tervist kaitsta. „Täname neid, kes selle rakenduse ellu kutsusid – sellest oli väga suur abi. Täna lasub suurem vastutus inimestel endil ja selle asemel, et oodata riigi poolset teavitust, tuleb lähtuda tavapärasest nakkushaiguste praktikast – kui tekivad viirushaiguse sümptomid, tuleb jääda koju, pöörduda arsti poole ja avada töövõimetusleht,“ rääkis Härma.