Riigikogus algatati avaldus Venemaa sõjakuritegudest ja genotsiidist Ukrainas 

Eelnõu algatajate nimel üle andnud Urmas Reinsalu rõhutas, et Venemaa Föderatsiooni agressioonisõjas Ukrainas on ilmsiks tulnud süstemaatilised ja massilised sõjakuriteod, mida Venemaa Föderatsioon on sooritanud Ukraina rahva vastu.



„Riigikogu tunnistab Ukraina rahva vastaseks genotsiidiaktiks Venemaa Föderatsiooni sõjaväe ning sõjalise ja poliitilise juhtkonna tegevuse Venemaa Föderatsiooni Ukraina-vastase sõjalise agressiooni 24. veebruaril 2022. alanud etapis,“ seisab seletuskirjas.



„Sellest juhinduvalt riigikogu kutsub üles riikide parlamente ning rahvusvahelisi organisatsioone tunnistama Venemaa Föderatsiooni poolt sooritatud kuritegusid Ukraina rahva vastu genotsiidiaktiks, toetama sooritatud kuritegude uurimist ja süüdlaste vastutusele võtmist ning selleks riikide koostöös rahvusvahelise kohtu loomist,“ seisab avalduse tekstis.