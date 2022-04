Kallas riigikogu infotunnis: Venemaa sõjal Ukraina vastu on selged genotsiidi märgid

Peaminister Kaja Kallas tegi avalduse Zelenskõi kõne teemal:

Venemaa juhid on oma tahet Ukraina riik ja rahvas hävitada nii sõnades kui tegudes selgelt demonstreerinud. Venemaa sõjal Ukraina vastu on selged genotsiidi märgid. Seejuures ei ole me veel näinud Kremli kuritegude täit ulatust. Venemaa valmistub suureks rünnakuks Ukraina idaosale. Mariupoli inimkannatused pole pildikeeles meieni veel jõudnud. Meie sõnum on üks: genotsiidi ja inimsusevastaste kuritegude sooritajad ja planeerijad antakse kohtu alla. Eesti ja Euroopa Liit toetab Ukraina prokuröri ja Rahvusvahelist Kriminaalkohust nende kuritegude uurimisel. Saadame uurimist toetama ja tõendeid koguma ka oma eksperdid. Eesti prokuratuuri eestvedamisel kogub Eesti ka ise tõendeid.

President Zelenskõi tänas Eestit, et oleme üks nende põhimõttekindlamaid sõpru. On märgiline, et president Karis on just täna Läti, Leedu ja Poola presidendiga Kiievis kohapeal Ukrainale lisatoetust avaldamas.

Peame aitama Ukrainal see sõda võita ja rünnak seljatada. Seni, kuni sõda Ukrainas ei ole lõppenud, pole vaba maailm teinud Ukraina aitamiseks piisavalt. Meie fookus peab püsima sõjalise abi andmisel ja maksimaalsel Kremli poliitilisel ja majanduslikul isoleerimisel. Kremli sõjamasina peatamiseks on energiasissetuleku lõpetamine keskse tähtsusega, sest see on Putini režiimi suurim tuluallikas. Meie fookus on sellel, et Euroopa Liit kehtestaks esimesel võimalusel uue sanktsioonipaketi, mille keskmes oleks energiakandjad. Selleks olen teinud ka ettepaneku, et EL liidrid koguneksid võimalikult ruttu neid otsuseid tegema.“

Üllar Saaremäe küsimus haridus- ja teadusminister Liina Kersnale puudutas sõjapõgenike haridust ja suunamist venekeelsetesse koolidesse.

Minister kinnitas küsimusele vastates, et riik on algusest peale öelnud, et on väga oluline, et sõjapõgenikest lapsed suunatakse eelkõige eestikeelsesse haridussüsteemi. „Me toetusime seda soovitust andes ka ukraina kogukonna enda soovitusele,“ rääkis Kersna ja lisas, et tema arvates ei tohiks vene keeles õppijate osakaalul lasta kasvada üle 20 protsendi. Minister märkis, et eilse seisuga on Eesti haridussüsteemi registreeritud 2888 last ja kui vaadata õppekeele järgi, siis 67,6 protsenti neist on läinud eestikeelsesse haridussüsteemi, 11,5 protsenti keelekümblusmetoodikal põhinevatesse lasteaedadesse ja koolidesse ning 20,3 protsenti venekeelsetesse lasteaedadesse ja koolidesse. Peale selle on 17 last ehk 0,6 protsenti on läinud ingliskeelsesse haridusse.