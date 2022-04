Saun vs kümblustünn – äkki hoopis kaks üksteist täiustavat sõpra? 

Tegelikult ei välista üks teist ning traditsiooniline saun ja kümblustünn võivad üksteist väga hästi täiendada, pakkuda veelgi paremat naudingut ning tervendavaid omadusi. Tünnisauna teeb nimelt eriliseks, et tema toimefaktoriks on kuum vesi, mitte kuum õhk. See on turvalisem ja ohutum inimestele, kellel on probleemid liigeste ja lihastega.

Samuti võib kümblustünn võtta just jahutava rolli, sest vee temperatuuri saab iga kasutaja ise reguleerida. Pärast pikka saunalaval istumist on tünnisauna 40-42 kraadine vesi jahutav ning niisutab kiirelt kuumas õhus olnud naha.

Kuna kõik ei saa tervise tõttu kuumal saunalaval olla ja seal leili nautida, on neile kümblustünn suurepäraseks alternatiiviks, sest erinevalt traditsioonilisest saunast on sel terviseriske vähem.

Mis oleks veel parem kui sauna eesruumi paigaldada kümblustünn? Lingalaiu tünnisaunade disain, küttekehad ja ehitus on turvalised ka kümblustünni siseruumi paigaldamiseks. Seltskond ei pea üksteisest eralduma ning saab olla privaatselt siseruumis.

Lisaks annab see võimaluse siduda kaks kauget traditsiooni – jaapani vanni ja soome sauna – üheks terviklikuks lõõgastumiseks ilma saunast lahkumata. Tegelikult suudab kümblustünn asendada ka tiiki või muud looduslikku veekogu, kuhu peale saunalaval istumist hüpata. Kümblustünni vee temperatuuri saab reguleerida ning see annab võimaluse end just nii palju karastada kui mugav tundub.