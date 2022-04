ÕL VIDEO | Veiko-Vello Palm: igal pool, kuhu Vene sõduri jalg on astunud, on toime pandud sõjakuritegusid 

Venemaa ei ole loobunud oma strateegilisest eesmärgist hävitada Ukraina riik ja iseseisvus. Venemaa on olnud sunnitud oma tegevust ümber korraldama, agressioon on suunatud nüüd vähestele suundadele. Keskendutakse riigi idaosale. Ilmastikuolud järgmistel päevadel ei luba Vene õhuvägedel karistamatult tegutseda. Ootame, et suurem pealetung algab selle nädala lõpus või järgmise alguses, ütles Palm.

Vene vägedele pole ette nähtud põhjalikumat puhkust või väljaõpet, tahetakse kohe peale minna.

Väljaõpe on tihti see, mis takistab sõjakuritegusid ellu viimast, rõhutas Palm. „Vägivald iseenesest ei üllatunud, küll aga selle räigus ja jultumus.“ Pildid tagasivõidetud aladelt panevad õhku ahkima, ütles kindralmajor Palm. „Igal pool, kuhu Vene sõduri jalg on astunud, on toime pandud sõjakuritegusid.“

Ukraina rahvas ja sõjavägi peavad veel vastu, kuid ajaline vastupidavus sõltub teiste riikide antavast abist. „Olime ühed esimesed toetajad sõjalise abiga. Paneb mõtlema, kuidas väike Eesti oli vahepeal kolmas Ukraina toetaja Euroopas. Abi puudus on tulenenud ka tihti sellest, et pole midagi anda. Meie riigikaitse valikud on olnud õiged. Meil on midagi anda, ja see on olnud väga suur kogus.“