VIDEO JA GALERII | Ukraina president Zelenskõi pöördumises riigikogu ees: kui Euroopa raiskab aega, siis Venemaa kasutab seda ära

Riigikogu esimees Jüri Ratas ütles, et Ukraina sõdurid ja Ukraina rahvas on üles näitamas erakordset vaprust sõjas Venemaa agressiooni vastu. „Seejuures ei tohi me unustada, et see on ka võitlus kogu Euroopa rahu ja väärtuste eest, mistõttu tuleb meil Ukrainat igakülgselt toetada,“ märkis ta. „Eesti jätkab sõjalise, poliitilise, majandusliku ja humanitaarabi andmist Ukrainale ning ma tunnustan igat Eesti inimest, kes on Ukrainat ja ukrainlasi aidanud.“

Zelenskõi tunnustas Eesti inimesi meeleavalduse eest, kuhu kogunes kümneid tuhandeid inimesi, ning tänas Eestit panuse eest sanktsioonipoliitika kujundamisel ja antud relvaabi eest.

„Euroopa Liit peab kasutama oma jõudu, kuni Venemaa ei too tagasi tuhandeid Ukrainast röövitud inimesi. Euroopa Liit ei tohi olla sõja ja deporteerimise sponsoriks.“



“Sanktsioonid on möödapääsmatu instrument, et sundida Venemaad rahule,“ ütles Zelenskõi, ja kutsus üles kehtestama uut sanktsioonide paketti. Venemaa naftatoodetele tuleb kehtestada embargo kogu Euroopa Liidu tasandil, rõhutas president.

„Kõiki sõjakuritegusid tuleb uurida ja süüdlasi karistada,“ ütles Zelenskõi. „On oluline, et uus põlvkond Vene mõrtsukaid vastutaks.“

„Ukraina liitumine Euroopa Liiduga on vabaduse ja turvalisuse küsimus. Ukraina peab saama kandidaatriigi staatuse lähiajal.“