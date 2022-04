Eraisikud pakuvad 10 000 sõjapõgenikule majutust 

5. aprilli seisuga oli sotsiaalkindlustusametil lühiajaliseks majutuseks kasutada 6346 kohta ning sotsiaalministeerium on kaardistatud potentsiaalsed võimalused ca 12 000 inimese pikaajaliseks majutuseks, teatas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi arupärimisele vastuseks. „ Eluaseme tagamisel tuleb kindlasti lisaks riigi ja omavalitsuse poolt pakutavatele elamispindadele vaadata ka eraisikute poolt pakutavaid eluaseme üürimise võimalusi,“ teatas ta. „Meile laekunud info kohaselt on eraisikute poolt n-ö abi korras pakutud majutuskohti ca 10 000 inimesele, kuid valdav osa nendest on lühiajalised majutuspakkumused.“