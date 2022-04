Keldris hoiti kinni 25 Ukraina tüdrukut, neist 9 jäid rasedaks 

Võitlus Mariupoli pärast jätkub, linna väidetavast, ent kinnitamata ründamisest keemiarelvaga saab lähemalt lugeda siit.

Ukraina inimõiguste ombudsman Ljudmõla Denisova räägib, et Butšas kasutasid Vene sõdurid kohalikke naisi seksiorjadena. Selliseid juhtumeid on Denisova sõnul dokumenteeritud palju. Ta räägib ühest võikamast: „Umbes 25 tüdrukut ja naist vanuses 14–24 vägistati süstemaatiliselt Butša maja keldris. Üheksa neist on nüüd rasedad. Vene sõdurid ütlesid neile, et nad vägistavad neid nii palju, et nad ei tahaks enam ühegi mehega seksuaalsuhet ega saaks Ukraina lapsi sünnitada.“ Kas okupantide toime pandud seksuaalkuritegude ulatust oleks üldse võimalik hinnata? „Praegu on see võimatu, sest mitte kõik ei taha meile rääkida, mis nendega juhtus. Enamik neist vajab praegu psühholoogilist tuge, mistõttu me ei saa neid juhtumeid kuritegudena registreerida, kui nad meile oma ütlusi ei anna,“ ütles Denisova. Ta lisas, et Ukraina soovib, et ÜRO asutaks eritribunali, et mõista kohut Putini sõjakuritegude üle.

Putin andis teada, et Venemaa jätkab nn erioperatsiooniga „rahulikult“. Venemaa diktaator kohtus oma Valgevene ametivennaga ning polnud rahul jutuga, et tema vägedel on Ukrainas raskusi ning need olid sunnitud Kiievi alt taganema ja oma käike muutma. Kiievisse minek olnud Putini sõnul vajalik lihtsalt selleks, et vaenlase vägesid ja nende militaarehitisi hävitada, et siis Donbassis hiljem korralik töö teha. Nii Mariupoli keemiarelva kuuldust kui ka Butša linnas toime pandud jõhkrusi nimetas ta võltsinguks. Putini mõtteavaldustest veel nii palju: Venemaa hakkab tema sõnul varsti jälle Kuule lendama.