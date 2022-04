Ukraina süüdistab Venemaad, et too võis keemiarelva kasutada 

Mariupoli abilinnapea Serhi Orlov ütles BBC-le, et linnavolikogu on kinnitanud drooni abil toime pandud keemiamürgistust. „Me ei saa anda täpsemat teavet,“ ütles Orlov. „Kuid meil on sõjaväelt kinnitus, et see on juhtunud.“ Väide, et Mariupoli vastu on kasutatud keemilist laskemoona, pärineb Aasovi pataljonilt, Ukraina sõjaväe eriüksuselt. Pataljoni esindajate sõnul kannatasid nad õhupuuduse käes ning ühel mehel olevat „jalad alt“ läinud ja ta kukkus kokku.