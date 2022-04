Taavi Aas pole kunagi kaasakiskuva karismaga hiilanud, seda nii linnapea kui ka ministriametis. Pigem on ta asjalik härra, kes midagi uut käima ei lükka ja kedagi innukalt tegutsema ei utsita, kuid täidab vaikselt partei käsud ja saab oma asjadega hakkama. Loone on riigikogus pigem vähe silma paistnud ja kui on paistnud, siis tegude ja ütlustega, mis ühtegi eestimeelset riigikogulast ei kaunista. Erakonnale on tema sattumine nii tähtsale kohale pigem tööõnnetus, õnneks mitte kriminaalne eksimus nagu mõne teise kodaniku riigikokku jõudmine.

Keskerakond on rahvapartei, mis peaks esindama võimalikult erinevate inimeste huve. On loomulik, et ka nende liikmeskond on seetõttu väga mitmekesine, nende ridadest leiab nii vanu härrasid kui noori neiusid. Eestis sündinuid ja piiri taga kasvanuid. Kõigile ei saa niikuinii meeldida, aga on mõned äärmuslikud vaated, millele ei tohiks laiemat kõlapinda anda.

Inimeste maailmapilt on lihtsalt nii erinev ja mõne kodaniku visioon lihtsalt väga kaugel reaalsusest. Või eetilisusest. Sageli on neist kodanikest rohkem jama kui asi väärt on. Kohati riigivastane tegevus või mõõdutundetult avalikult riigi tagant varastamine tuleb eos hukka mõista ja mis teha, rahva esindajatelt ootame siiski mingit elementaarset eetikat, arusaamist poliitikast, sümbolite mitmetähenduslikkusest jne.