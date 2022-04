Gaasimaskiga mees avas New Yorgi metroos tule, viga sai 17 inimest

Kümme inimest sai kuulihaavu, neist viie seisund on stabiilne, kuid kriitiline. Peale tulistamishaavade olid vigastused tingitud suitsu sissehingamisest ja tulistamisele järgnenud paanikast ja rüselemisest. Üks rongis olnud mees kukkus ja kaassõitjad aitasid ta minema, fotodel võis näha ka platvormil lebavaid inimesi elu eest anumas. Osa haavatuid hüppas teisele rongile, et järgmisse jaama põgeneda. Ohvrite seas on ka teismelisi lapsi ning kuuldavasti ka üks rase naine.